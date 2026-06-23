Las colillas se convierten en tablas de surf con la iniciativa ‘Surfing with Me’, que llega a Pantín

Imagen de la estancia de la iniciativa, este martes, en la playa de Pantín Cedida

Que las asociaciones y proyectos relacionados con el surf van de la mano del cuidado del medioambiente es algo natural, ya que el interés por mantener los arenales en buenas condiciones es un objetivo común a todas ellas. Pero convertir residuos en objetos y que estos, además, sirvan para continuar potenciando las actividades deportivas sirve para cerrar un círculo.

Es lo que hace la Fundación Moving the Planet con el proyecto internacional ‘Surfing with Me’, impulsado por Turismo Tenerife, que recaló estos días, dentro de su periplo internacional, en el arenal más famoso de la comarca para los amantes del deporte de las olas, la playa de Pantín, donde se celebra el afamado Pantín Classic.

La iniciativa trata, nada menos, que de convertir colillas de cigarrillos en tablas de surf. De este modo, el objetivo es utilizar las piezas fabricadas incorporando miles de estos restos recogidos en playas como herramienta para visibilizar uno de los residuos más contaminantes presentes en el litoral. De hecho, el objetivo es dar voz a una realidad alarmante: una sola es capaz de contaminar hasta 50 litros de agua dulce o salada.

Explican los organizadores que “las colillas contienen sustancias tóxicas que afectan a los ecosistemas marinos y pueden permanecer durante años en el medio natural”, y lo que se pretende es, a través de ‘Surfing with Me’, transformar este residuo en una herramienta educativa capaz de generar reflexión y fomentar cambios de comportamiento en favor de la protección del océano.

La expedición ha contado con la colaboración de destacados representantes de la comunidad surfera gallega, entre ellos Roberto Fernández (Pantín Surf Camp), Fifo, Kenia López, Isa Gundín y Martín Cortijo. La iniciativa de sensibilización ambiental está recorriendo no solo Galicia, sino que se extenderá por Cantabria y Euskadi hasta llegar a ciudades de Francia y Reino Unido.

El viaje medioambiental forma parte de una estrategia más amplia de sensibilización impulsada por la Fundación Moving the Planet, que recientemente ha desarrollado diversas acciones de limpieza de playas y recogida de colillas en Tenerife, logrando movilizar a los voluntarios en la recolección de miles de residuos del litoral. Durante su paso por Galicia, el equipo realiza grabaciones para una serie documental, encuentros con surfistas locales y acciones de divulgación ambiental.