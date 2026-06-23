La Casa da Cultura de Valdoviño albergará este miércoles la obra teatral de los alumnos del CPI Atios

El auditorio del recinto será el escenario de los jóvenes actores Daniel Alexandre

El alumnado de 6ºB de Primaria del CPI Atios continúan representando su obra, ‘Lobiño, nin tan malo nin tan feroz’. En esta ocasión, actuarán este miércoles, a las 17.00 horas, en la Casa da Cultura de Valdoviño.

La función, dirigida por María Dolores Freire y basada en el libro ‘Feliz Feroz’ de Miguel Ángel López González ‘El Hermatocrítico’, narra una versión alternativa del clásico, pues el protagonista no disfruta asustando al resto de personajes, sino ayudándolos. En definitiva, el principal objetivo de esta pieza es transmitir que cada uno debe ser lo que desee, no lo que establece la sociedad.

Aparte de esta cita, cuya entrada será gratuita y libre hasta completar aforo, los jóvenes ya acudieron al teatro Jofre el pasado día 4 para estrenarla dentro del certamen ‘Teatro con G’, promovido por la Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüística de Ferrolterra.

Desde el Concello de Valdoviño animan a todos los vecinos de la localidad a asistir a la función y recuerdan que son 17 los alumnos y alumnas que tienen un papel, además de que todos se han encargado de los decorados y la logística diseñados para esta obra, que ha sido ensayada en el auditorio de la Casa da Cultura.