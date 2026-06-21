Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

Amplia programación, con protagonismo para San Juan, en el Mercado Sostible e Ecolóxico de Valdoviño

El Concello celebró este domingo una nueva edición de la cita en la Porta do Sol, con la participación de 16 firmas

Redacción
21/06/2026 21:30
Valdoviño Feira ecolóxica
El programa incluyó diversas actividades, como talleres y música
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El municipio de Valdoviño celebró este sábado, en las inmediaciones de la Porta do Sol, una nueva edición, la sexta, de su Mercado Sostible e Ecolóxico.

La cita, que se prolongó desde el mediodía hasta última hora de la tarde, agrupó talleres de cerámica y creación de sombreros con flores con actuaciones musicales dentro de su programación.

Un total de 16 puestos de diversos sectores –Galo Celta, Devalo, Slow, Manda Carallo, Miña Terra, Mai Cerámica, 2ndenini, Laura Molero, Panadería Design, Jabes, Casa Curtis, Bensenta, Lunazul, Bea Barros, Bieiteira (marca recientemente reconocida en los premios PEL de la Diputación) y Violeta Mint– ofrecieron a vecinos y visitantes productos de artesanía, ecológicos y de proximidad.

Las altas temperaturas fueron protagonistas durante toda la jornada, dedicada especialmente en esta edición a la festividad de San Juan, tal y como habían anunciado desde la Concejalía de Cultura y Turismo.

Valdoviño Feira ecolóxica
Taller de elaboración de sombreros
Daniel Alexandre

En este sentido, las propuestas complementarias incluyeron un recorrido guiado por Pili Silva y Rafael Quintía –autores del libro ‘Plantas medicinais e remedios curativos da etnobotánica galega’– para recoger hierbas destinadas a la tradición popular de la noche ‘mágica’ del 23 de junio. También una conferencia sobre tradiciones y ritos, a cargo del profesor y escritor Rafael Quintiá, un taller de sombreros con flores de Mirari Urruzola, otro de cerámica con hierbas de San Juan de Martina Beceiro, la actuación musical de ‘La casa del árbol’ o el espectáculo de Uxía Lambona e a Banda Molona ‘Eeiii Carballeira!’, este último con el apoyo de la Diputación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620