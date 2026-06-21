Amplia programación, con protagonismo para San Juan, en el Mercado Sostible e Ecolóxico de Valdoviño

El programa incluyó diversas actividades, como talleres y música Daniel Alexandre

El municipio de Valdoviño celebró este sábado, en las inmediaciones de la Porta do Sol, una nueva edición, la sexta, de su Mercado Sostible e Ecolóxico.

La cita, que se prolongó desde el mediodía hasta última hora de la tarde, agrupó talleres de cerámica y creación de sombreros con flores con actuaciones musicales dentro de su programación.

Un total de 16 puestos de diversos sectores –Galo Celta, Devalo, Slow, Manda Carallo, Miña Terra, Mai Cerámica, 2ndenini, Laura Molero, Panadería Design, Jabes, Casa Curtis, Bensenta, Lunazul, Bea Barros, Bieiteira (marca recientemente reconocida en los premios PEL de la Diputación) y Violeta Mint– ofrecieron a vecinos y visitantes productos de artesanía, ecológicos y de proximidad.

Las altas temperaturas fueron protagonistas durante toda la jornada, dedicada especialmente en esta edición a la festividad de San Juan, tal y como habían anunciado desde la Concejalía de Cultura y Turismo.

Taller de elaboración de sombreros Daniel Alexandre

En este sentido, las propuestas complementarias incluyeron un recorrido guiado por Pili Silva y Rafael Quintía –autores del libro ‘Plantas medicinais e remedios curativos da etnobotánica galega’– para recoger hierbas destinadas a la tradición popular de la noche ‘mágica’ del 23 de junio. También una conferencia sobre tradiciones y ritos, a cargo del profesor y escritor Rafael Quintiá, un taller de sombreros con flores de Mirari Urruzola, otro de cerámica con hierbas de San Juan de Martina Beceiro, la actuación musical de ‘La casa del árbol’ o el espectáculo de Uxía Lambona e a Banda Molona ‘Eeiii Carballeira!’, este último con el apoyo de la Diputación.