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Valdoviño

Valdoviño ayudará a tramitar las solicitudes del programa Benestar en Balnearios de la Xunta

Los interesados deben solicitar cita previa en el departamento de Servizos Sociais

Redacción
19/06/2026 20:59
La inscripción culmina el próximo día 26
La inscripción culmina el próximo día 26
Turismo de Galicia
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El Ayuntamiento de Valdoviño ha anunciado que prestará ayuda a sus vecinos y vecinas para tramitar sus solicitudes para tomar parte en el programa de la Xunta Benestar en Balnearios.

Quienes estén interesados pueden solicitar cita previa contactando con los Servizos Sociais a través del número de teléfono 981 487 041 (ext. 5) o enviando un correo electrónico a la dirección servizos.sociais@concellodevaldovino.com.

Cabe recordar que esta iniciativa autonómica se dirige a mayores de 60 años (o de 55 en condición de pensionista) que puedan valerse por sí mismos. Podrán ir acompañados de sus cónyuges, parejas o personas con las que mantengan una relación estable y de convivencia, así como con los hijos e hijas con un grado de discapacidad superior al 33%.

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Ofrece estancias de diez días y nueve noches en régimen de pensión completa en una serie de balnearios de Galicia entre el 15 de julio y el 31 de diciembre. El precio oscila entre los 285 y los 397 euros y la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 26 de junio.

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