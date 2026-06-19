Valdoviño ayudará a tramitar las solicitudes del programa Benestar en Balnearios de la Xunta
Los interesados deben solicitar cita previa en el departamento de Servizos Sociais
El Ayuntamiento de Valdoviño ha anunciado que prestará ayuda a sus vecinos y vecinas para tramitar sus solicitudes para tomar parte en el programa de la Xunta Benestar en Balnearios.
Quienes estén interesados pueden solicitar cita previa contactando con los Servizos Sociais a través del número de teléfono 981 487 041 (ext. 5) o enviando un correo electrónico a la dirección servizos.sociais@concellodevaldovino.com.
Cabe recordar que esta iniciativa autonómica se dirige a mayores de 60 años (o de 55 en condición de pensionista) que puedan valerse por sí mismos. Podrán ir acompañados de sus cónyuges, parejas o personas con las que mantengan una relación estable y de convivencia, así como con los hijos e hijas con un grado de discapacidad superior al 33%.
Ofrece estancias de diez días y nueve noches en régimen de pensión completa en una serie de balnearios de Galicia entre el 15 de julio y el 31 de diciembre. El precio oscila entre los 285 y los 397 euros y la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 26 de junio.