Valdoviño ayudará a tramitar las solicitudes del programa Benestar en Balnearios de la Xunta

La inscripción culmina el próximo día 26 Turismo de Galicia

El Ayuntamiento de Valdoviño ha anunciado que prestará ayuda a sus vecinos y vecinas para tramitar sus solicitudes para tomar parte en el programa de la Xunta Benestar en Balnearios.

Quienes estén interesados pueden solicitar cita previa contactando con los Servizos Sociais a través del número de teléfono 981 487 041 (ext. 5) o enviando un correo electrónico a la dirección servizos.sociais@concellodevaldovino.com.

Cabe recordar que esta iniciativa autonómica se dirige a mayores de 60 años (o de 55 en condición de pensionista) que puedan valerse por sí mismos. Podrán ir acompañados de sus cónyuges, parejas o personas con las que mantengan una relación estable y de convivencia, así como con los hijos e hijas con un grado de discapacidad superior al 33%.

Turismo termal: una opción saludable para disfrutar en vacaciones Más información

Ofrece estancias de diez días y nueve noches en régimen de pensión completa en una serie de balnearios de Galicia entre el 15 de julio y el 31 de diciembre. El precio oscila entre los 285 y los 397 euros y la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 26 de junio.