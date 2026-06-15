Abiertas las inscripciones en la programación de actividades OcioSol en la piscina de Lago

Imagen de archivo de la piscina de Lago Cedida

El Concello de Valdoviño abría este lunes el plazo de inscripciones para OcioSol 2026, una serie de actividades que se desarrollarán durante los meses de julio y agosto en la piscina de Lago, en horario de mañana, pensadas para diferentes edades y con el objetivo de la conciliación: cursos de natación, sesiones de aquagym o nado libre. La matrícula puede hacerse en este enlace de la web municipal o presencialmente en la primera planta del consistorio.