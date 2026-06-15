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Valdoviño

Abiertas las inscripciones en la programación de actividades OcioSol en la piscina de Lago

Cursos de natación, sesiones de aquagym o nado libre

Redacción
15/06/2026 22:19
Imagen de archivo de la piscina de Lago
Imagen de archivo de la piscina de Lago
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El Concello de Valdoviño abría este lunes el plazo de inscripciones para OcioSol 2026, una serie de actividades que se desarrollarán durante los meses de julio y agosto en la piscina de Lago, en horario de mañana, pensadas para diferentes edades y con el objetivo de la conciliación: cursos de natación, sesiones de aquagym o nado libre. La matrícula puede hacerse en este enlace de la web municipal o presencialmente en la primera planta del consistorio.

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