El arte del encaje de bolillos se puso sobre la mesa en la celebración de la Xuntanza de Palilleiras de Valdoviño

Xuntanza de palilleiras y multilabores en el pabellón O Longoiro, Meirás Jorge Meis

El concello de Valdoviño acogió este sábado la celebración de la Xuntanza de Palilleiras en el pabellón municipal O Longoiro, en la parroquia de Meirás.

Una cita que, organizada por la Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra con el apoyo del Ayuntamiento de Valdoviño, convirtió a la localidad en capital del encaje de bolillos.

La edición de ayer fue una de las más multitudinarias que se recuerda, con la participación de más de 450 artesanas procedentes de toda Galicia así como de otras comunidades autónomas.

El alcalde valdoviñés, Alberto González, no quiso perderse el evento y ver en primera persona las filigranas realizadas por las profesionales de los palillos.

En la inauguración del evento destacó que se trata de una celebración consolidada no solo en el calendario local sino también comarcal, al tiempo que valoró el trabajo de la asociación que preside Charo Guerra, aparte de subrayar el potencial del encuentro para la promoción turística de la localidad.

Multitud de palillerias se dieron cita en Meirás Jorge Meis

Además del trabajo de las artesanas, los asistentes pudieron disfrutar de la exposición con los trabajos de bordado, bolillos o pintura realizados en las clases que organiza la asociación en el local social de Montefaro a lo largo del curso. Por otro lado, la maestra artesana Ana Rosa Lista, contó con un espacio expositor con una selección de sus creaciones, que son obras de arte.

Puestos de venta con productos artesanos, merchandising solidario de Manos Unidas o la actuación del grupo Los Nostálgicos animaron una exitosa velada.