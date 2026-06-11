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Cortometrajes

El Chanfaina Lab sale a Valdoviño con una serie de cortos alrededor de la memoria

Las proyecciones tendrán lugar este mismo viernes en el auditorio de la Casa da Cultura

Redacción
11/06/2026 11:08
Fotograma del cortometraje dirigido por Diana Toucedo en el marco de la segunda edición del Chanfaina Lab
Fotograma del cortometraje dirigido por Diana Toucedo en el marco de la segunda edición del Chanfaina Lab
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El programa de Actividades de Recuperación da Memoria Democrática del Concello de Valdoviño, cofinanciado por la Diputación de A Coruña, incluye una sesión de cine este viernes 12, a las 20.00 horas en el auditorio de la Casa da Cultura, que cuenta con la colaboración del Concello de San Sadurniño. En este encuentro participará el promotor del Chanfaina Lab, Manolo González, y la directora de Comunicación del certamen, Ángela Arnosa, que conversarán con el público sobre los cortometrajes proyectados.

Las obras que se exhibirán fueron realizados para el Chanfaina a lo largo de toda su historia, y comparten el hecho de centrarse en la memoria democrática o del territorio.

‘Homes’

Uno de los cortos que se proyectarán es el documental que dirigió Diana Toucedo en la segunda edición del encuentro de cineastas de San Sadurniño.

Titulada ‘Homes’, la producción propone una reflexión profunda sobre la memoria y la historia a través de las mujeres que esperan a hombres que partieron. Así, se revisa la forma en la que se ha configurado el relato oficial, atendiendo a lo que ocurre con la mitad de sus protagonistas.

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