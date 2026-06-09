Las familias del PAI de Valdoviño visitaron el ‘misterioso’ bosque de bambú en Sequeiro

Familias del PAI visitando el bosque de bambú como final de su proyecto Cedida

Equipo educativo, familias y educandos del Punto de Atención á Infancia (PAI) de Valdoviño visitaron el pasado viernes el bosque de bambú que se encuentra cerca de la iglesia de San Bartolo, en Sequeiro, y que muy pocos conocen.

Explican desde el Concello que gracias a la información facilitada por Amable Vizoso, vecino de la zona, niños y niñas aprendieron muchas cosas sobre este misterioso enclave, que está rodeado de cinco fuentes y en donde antiguamente se encontraba un lavadero.

Asimismo, descubrieron curiosidades sobre la especie vegetal, como su capacidad para almacenar agua y sus usos para hacer muebles, papel o cuberterías.

También inventaron su propio cuento sobre la parcela, con pictogramas, basado en los relatos de Vizoso que, casualmente, apareció por allí y pudo hacerles de guía para recorrer, entre otros, la “cabana da burra Bedoxa e da cabra Catuxa”, personajes de su relato.

Desde el Concello de Valdoviño quieren agradecer al vecino su implicación en el proyecto, así como a Laura, alumna de prácticas, que participó activamente enseñándoles también lo que es el ‘kamishibai’, un cuentacuentos con un teatro de papel o el miniatura, con el que también disfrutaron.