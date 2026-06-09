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Valdoviño

Las familias del PAI de Valdoviño visitaron el ‘misterioso’ bosque de bambú en Sequeiro

La actividad se desarrolló gracias al entusiasmo de un vecino de la zona

Redacción
09/06/2026 22:47
Familias del PAI visitando el bosque de bambú como final de su proyecto
Familias del PAI visitando el bosque de bambú como final de su proyecto
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Equipo educativo, familias y educandos del Punto de Atención á Infancia (PAI) de Valdoviño visitaron el pasado viernes el bosque de bambú que se encuentra cerca de la iglesia de San Bartolo, en Sequeiro, y que muy pocos conocen. 

Explican desde el Concello que gracias a la información facilitada por Amable Vizoso, vecino de la zona, niños y niñas aprendieron muchas cosas sobre este misterioso enclave, que está rodeado de cinco fuentes y en donde antiguamente se encontraba un lavadero. 

Asimismo, descubrieron curiosidades sobre la especie vegetal, como su capacidad para almacenar agua y sus usos para hacer muebles, papel o cuberterías. 

También inventaron su propio cuento sobre la parcela, con pictogramas, basado en los relatos de Vizoso que, casualmente, apareció por allí y pudo hacerles de guía para recorrer, entre otros, la “cabana da burra Bedoxa e da cabra Catuxa”, personajes de su relato. 

Desde el Concello de Valdoviño quieren agradecer al vecino su implicación en el proyecto, así como a Laura, alumna de prácticas, que participó activamente enseñándoles también lo que es el ‘kamishibai’, un cuentacuentos con un teatro de papel o el miniatura, con el que también disfrutaron. 

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