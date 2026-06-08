Valdoviño convoca un total de 32 plazas de socorrista y una de coordinador del servicio

Los interesados pueden presentar sus instancias desde este martes Cedida

El Concello de Valdoviño publicó este lunes la convocatoria para contratar a un total de 32 socorristas y un coordinador del servicio en las playas de la localidad.

Según fuentes municipales, los profesionales velarán por la seguridad de los bañistas desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto. No obstante, el gobierno local no descarta la posibilidad de que se pudiese ampliar dicho período si resultase necesario.

En cuanto al contrato, este será de tipo temporal, a jornada completa y tendrá una duración de 62 días naturales y a turnos según la planificación del Concello. Por otro lado, los salarios de los vigilantes serán de 1.600 euros brutos mensuales, mientras que el jefe de equipo percibirá un sueldo de 1.800.

Respecto a los requisitos, los aspirantes deberán haber cumplido los 16 años de edad y estar inscritos en el Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia, específicamente en la sección de espacios naturales. Para poder realizar este último y en caso de que los interesados se encuentren cursando la titulación durante el concurso-oposición, deberán presentar un justificante que acredite que estaban recibiendo dicha formación, siempre y cuando la inscripción se resuelva antes de que comience el contrato. Tras las pruebas, se procederá a la creación de una lista de reserva con los aprobados sin plaza y las personas con inscripción en el registro en trámite o con posibilidad de hacerla que la completen posteriormente.

Por otra parte, el Concello anunció que contratará a cuatro peones forestales durante un total 9 meses con un salario de 1.424 euros brutos. Las bases de la convocatoria están en el Boletín Oficial de la Provincia.