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Valdoviño

La Xunta llevó el lunes al CPI Atios de Valdoviño su proyecto para divulgar los oficios artesanales

El encargado del taller fue el experto Jorge Bellón, especializado en la elaboración de sanandresiños

Redacción
08/06/2026 21:27
Noticia ofrecida porArtesania Na Escola Valdoviño
Artesania Na Escola Valdoviño
Los alumnos se convirtieron en artesanos por un día
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La Fundación Artesanía de Galicia viajó este lunes hasta el CPI Atios para mostrar a los alumnos valdoviñeses ‘Artesanía da escola’, un programa de divulgación impulsado por la Xunta cuyo objetivo es acercar dichos oficios manuales al alumnado de los colegios gallegos, así como poner en valor los trabajos manuales como creadores y transmisores de diferentes tipos de conocimiento. 

En esta ocasión, el evento contó con la participación de Jorge Bellón, especializado en la elaboración de los sanandresiños, unas tradicionales figuras de miga de pan que rinden tributo a San Andrés de Teixido y son empleadas como amuleto. Durante la jornada, el experto explicó detalladamente a los estudiantes cómo se realizan estos talismanes

Desde la Xunta recuerdan que esta demostración de Bellón, titulada ‘Eu son artesán de figuras de pan’, es una de las tres unidades didácticas que forman parte de esta iniciativa. Las otras dos son ‘Eu son zoqueira’, protagonizada por la responsable del taller Eferro, Elena Ferro, y ‘Eu son artesán de percusión tradicional’, una actividad de Xosé Manuel Salvado Sanín, del taller Sanín Percusión Tradicional, centrada en la historia y en la creación de las panderetas.

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