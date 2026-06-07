Valdoviño autoriza las actividades de surf en las playas de doce escuelas, salvo en Campelo

Doce escuelas podrán hacer uso de los arenales de Valdoviño Archivo

El Concello de Valdoviño ha autorizado la actividad de doce escuelas de surf en las playas, excepto Campelo, que continúa reservada para la práctica del surf libre.

Las escuelas autorizadas son: Club Náutico As Forcadas, Ondas Novas, Carlos Lorenzo Gutiérrez, Ferrol Surf School, Alawa Surf School, Pantin Surf Camp, Asolas no Puntal, Valdo Surf School, Friends & Family Surf School, RSM Surf School, Layback Surfcamp y Camino Surf.

El Concello aprobó también unas nuevas bases reguladoras del procedimiento de concesión de autorizaciones. Los principales cambios fueron la ampliación a 15 del tope de escuelas autorizadas y la vigencia de los permisos, durante todo el año, y por un ejercicio ampliable. Se mantiene, eso sí, la obligatoriedad de impulsar acciones de ámbito social, medio ambiental o deportivo en beneficio de la comunidad y gratuitamente para la vecindad de Valdoviño.