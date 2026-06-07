Prácticas no laborales de alumnado del London Institute en la Casa Consistorial valdoviñesa

Concello de Valdoviño Daniel Alexandre

Cinco estudiantes del curso ‘Programación en Lenguajes Estructurados’ que imparte la academia London Institute de Ferrol iniciaron sus prácticas no laborales en la casa consistorial de Valdoviño.

El alumnado realizará 175 horas de prácticas, que se sumarán a las 638 horas de formación teórica superada.

Así, hasta el próximo 24 de julio, su formación se centrará en desarrollar aplicaciones web para gestionar formaciones.

Las prácticas son posibles gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valdoviño y la academia de la ciudad naval, y este es el segundo año que se suscribe.