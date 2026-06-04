Comedia
‘O caso do cadáver asasinado’ chega a Valdoviño da man de Teatro do Asteleiro
Este venres 5 terá lugar a representación desta comedia, escrita por Camilo Ces e dirixida por Luis G. Ramos, no auditorio da Casa da Cultura
A compañía Teatro do Asteleiro, do Grupo Bazán, representará a comedia escrita por Camilo Ces e dirixida por Luis G. Ramos ‘O caso do cadáver asasinado’, este vernes 5, ás 20.30, na Casa da Cultura de Valdoviño.
Esta peza segue a investigación da morte do marqués de Fonseca, que non será tan sinxela de resolver como evidenciaban as notas de suicidio manuscritas, especialmente ao ir descubrindo que todos son sospeitosos na mansión na que se ambienta a historia.