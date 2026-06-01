Gómez Besteiro vuelve a demandar un instituto para Valdoviño

Gómez Besteiro, con el alcalde, Alberto González Cedida

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, anuncia el registro de una iniciativa parlamentaria para reclamar un instituto en el concello de Valdoviño, una demanda sobre la que se pronunció el pleno recientemente.

Acompañado por el alcalde, el socialista Alberto González, y por el diputado Aitor Bouza, Besteiro justificó la propuesta en el clamor popular y, además, en la propia evolución demográfica del concello, “pois é o que máis medra de toda Ferrolterra, con 600 habitantes máis en cinco anos”, apuntó. Esta tendencia se va a prolongar, recordó, con la “rehabilitación de 94 vivendas da Sareb que impulsan o Concello e o Goberno de España e que suporá a chegada de novas familias e, con elas, de máis nenos e nenas en idade escolar”.

En ese sentido, el líder de los socialistas gallegos aseguró que Valdoviño es “un dos poucos concellos do seu tamaño –6.800 habitantes– que non teñen un instituto de ensino secundario”, lo que conlleva que el alumnado tenga que desplazarse a centros de Ferrol, Narón o Cedeira para estudiar.

Besteiro le afeó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se niegue a recibir al alcalde para abordar este proyecto y lo insta a que “dea instrucións” para que esa reunión con el conselleiro Román Rodríguez se produzca. “Non é aceptable que o concello que máis medra en Ferrolterra e que leva anos defendendo esta reivindicación non poida expor as súas necesidades”, afirma.

El PSdeG-PSOE pedirá que la inversión se incluya en los próximos Orzamentos.