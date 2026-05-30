Valdoviño incorpora un albañil y cuatro peones con cargo a la línea de subvenciones del PEL

Nuevos operarios trabajando en el entorno de la caseta de Pantín Cedida

El Consistorio de Valdoviño acaba de reforzar el personal del departamento municipal de Obras e Servizos con la incorporación de cuatro peones y un albañil que han podido contratar en el marco de la línea de ayudas provinciales del PEL Concellos 2026 de la Diputación de A Coruña.

Después de un procedimiento abierto por la administración local, explican, los operarios comenzaban esta semana su actividad laboral en varios puntos del municipio y con diferentes tareas asignadas a sus puestos.

Así, han llevado a cabo labores de desbroce en el entorno de la escuela unitaria de Taraza y de retirada de arena acumulada en el aparcamiento próximo a la playa del Río, ambas en la parroquia de Meirás. También se han encargado del arreglo del cierre de la piscina municipal de Lago y de limpieza de la maleza en el arenal de Pantín.

Otros cuatro

Los trabajadores prestarán sus servicios en Valdoviño durante cinco meses a jornada parcial, trasladan desde el Concello, que cuenta con una subvención de 43.000 euros del ente provincial para financiar los contratos.

Además, informan de que en las próximas jornadas se incorporarán otros cuatro peones que se contratarán gracias al programa Galicia Suma Talento: Rural Activo de la Consellería de Emprego.

En este caso, se sumarán para realizar las tareas ligadas a la prevención de incendios forestales y protección y mantenimiento de espacios naturales mediante trabajos que consistirán en la limpieza y desbroce para proteger la riqueza y la diversidad biológica del municipio.