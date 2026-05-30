‘Concilia tempos mañás’ abre el plazo para el próximo curso en Valdoviño

La escuela de Taraza es una de las que cuenta con el servicio Cedida

De cara a planificar el próximo curso escolar, cuando ya está acabando el presente ejercicio, desde el Concello de Valdoviño se ha abierto el plazo de solicitud en el programa municipal ‘Concilia Tempos Mañás’, que se lleva a cabo en el CPI Atios y las escuelas unitarias de Lago y Taraza.

Con él se facilita la entrada de escolares desde las 7.30 horas, en el primer caso, y desde las 8.00, en el segundo, para facilitar que las familias puedan atender sus obligaciones laborales.

Las personas interesadas en solicitar el servicio, que tiene un coste de 30 euros por el mes completo y de 20 por 15 días, podrán hacerlo en la web municipal o presencialmente en el Registro, presentando la documentación que se puede descargar en línea, del 1 al 12 de junio. Si quedasen plazas vacantes, se podrían solicitar a lo largo de todo el año.