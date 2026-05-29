Magia con caché en Valdoviño: Martín Camiña con ‘Vitaminas B e C: Begoña Caamaño’

El ilusionista Martín Camiña Cedida

El Concello de Valdoviño se despide de la programación de las Letras Galegas con un espectáculo especialmente diseñado para honrar la trayectoria de la homenajeada este año, Begoña Caamaño. El ilusionista Martín Camiña (Premio Nacional de Magia de Donostia y de la Asociación Portuguesa de Ilusionismo) se encargará de esta propuesta final este domingo 31, a las 18.00 horas, en la Casa da Cultura, con entrada totalmente libre y gratuita hasta llenar el aforo.

La función, titulada ‘Vitaminas B e C: Begoña Caamaño’, que podrá disfrutar cualquier miembro de la familia, mezcla magia y literatura, proponiendo números a través de los que se recorre la vida de la escritora y periodista. Así, en el espectáculo se integrarán elementos de relevancia en su trayectoria, como pueden ser los medios de comunicación en los que trabajó o personajes clásicos moldeados por la autora que trascendieron a la historia del feminismo gallego, como Circe y Morgana.