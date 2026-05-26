Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

En búsqueda colaboradores para salvaguardar la microtoponimia de Valdoviño

La campaña ‘Toponimízate. Falámosche dos nomes da túa terra’ llega este viernes a la localidad

Redacción
26/05/2026 18:25
La sesión será de acceso libre, hasta completar aforo
La sesión será de acceso libre, hasta completar aforo
Xunta
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La campaña ‘Toponimízate. Falámosche dos nomes da túa terra’ llegará este viernes a Valdoviño (Casa da Cultura, 19.30 horas). La charla sobre la propuesta impulsada por la Real Academia Galega (RAG) y la Secretaría Xeral de Lingua explicará a los presentes cómo usar la aplicación ‘Galicia Nomeada’, para poder participar en la recogida activa de nombres de “leiras, grafas, regos, fontes e demais microtopónimos, ademas de coñecer a orixe dos significados dos topónimos maiores deste municipio”, explica la RAG, recordando que la sesión tendrá entrada libre hasta completar aforo.

La iniciativa será presentada por el alcalde, Alberto González, y la edila de Cultura, Rosa Ana García. El coloquio correrá a cargo del filólogo de la entidad y coordinador técnico de ‘Galicia Nomeada’, Víctor Feijoo. Cabe señalar que el municipio no fue objeto de los trabajos de recogida llevados a cabo entre 2000 y 2011 y que se trata de uno de los concellos coruñeses “en que menos achegas de topónimos se fixeron” desde la puesta en marcha de la aplicación en 2019.

La RAG destaca que desde ese año se han recopilado en todo el territorio gallego más de 110.000 nombres de lugares.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620