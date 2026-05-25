Debate en Valdoviño sobre la gobernanza de los servicios públicos con cuatro exalcaldes de la comarca

González y Puentes, este lunes, en la presentación de la iniciativa Concello

Xaime Bello (BNG), Jorge Suárez (Ferrol en Común), Ángel Mato (PSOE) –todos ellos exalcaldes de la ciudada naval– y Germán Castrillón –exregidor de Cabanas– se darán cita este viernes en la biblioteca municipal de Valdoviño para debatir sobre la gobernanza de los servicios públicos. Lo harán a iniciativa del Ateneo Aldeán, que ayer presentaba esta propuesta por medio de Juan Carlos Puentes Hermida, en compañía del actual responsable municipal de la localidad, Alberto González.

El encuentro, abierto a la ciudadanía hasta completar aforo, pretende “crear opinión crítica basada no coñecemento, fóra de politizacións, alicerzada sempre na análise das fontes, coa finalidade clara de medrar como persoas e como comunidade”, explicó el portavoz de la entidad organizadora, que puso en valor la participación de cuatro alcaldes “históricos” de la comarca, que responderán preguntas y expresarán sus modelos ideológicos y de valores “na súa praxe política vivida e experimentada, nun exemplo de exercicio cívico de espallamento da cultura política responsable”, añade el Ateneo Aldeán.

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Así las cosas, la cita se desarrollará desde las ocho y media de la tarde y en ella se invitará a la reflexión crítica, entre otras cuestiones, sobre los “valores éticos e cívicos, sociopolíticos e ideolóxicos, a cualificación técnico-política para unha gobernanza de calidade” o las carencias objetivas de los políticos en la gobernanza de los servicios públicos.

Cabe recordar que el Ateneo Aldeán es una comunidad integrada por funcionarios en activo y jubilados expertos en diferentes ámbitos, que trabajan con las comunidades rurales para ayudarles en diversas cuestiones y problemáticas, de manera totalmente altruista. “Unha axuda que pode chegar en forma de redacción de proxectos, presentación de programas para subvencións ou asesoramento”, añaden desde el ejecutivo valdoviñés que dirige Alberto González.