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Valdoviño

La barandilla para proteger la biodiversidad en el paseo de A Frouxeira, a punto de completarse

En verano se acordonarán con postes de madera las dunas de la playa y de Vilarrube por el mismo motivo

Redacción
24/05/2026 22:02
La conselleira visitó Valdoviño el sábado
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La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático prevé que en las próximas semanas, antes del verano, esté lista la barandilla de madera que está instalando en el paseo que bordea la laguna de A Frouxeira para proteger a la fauna silvestre del tránsito de personas y de animales domésticos. 

Así lo anunció la responsable del departamento autonómico, Ángeles Vázquez, durante la visita que realizó el sábado al municipio. La actuación, que se desarrolla en un tramo de más de un kilómetro de longitud, está presupuestada en 52.000 euros y forma parte de un paquete de medidas ya aprobadas que incluye también la instalación de postes de madera para acordonar las dunas del arenal principal, A Frouxeira, y del de Vilarrube, para regular el acceso de los visitantes y los animales domésticos a zonas de interés para, por ejemplo, la cría de la píllara. 

En este sentido, el alcalde de Valdoviño, Alberto González, aprovechó la visita de la conselleira para pedirle que limpie la vegetación del entorno de la senda que se está vallando para “que se poida desfrutar das vistas á lagoa en diversos puntos do percorrido e desde o observatorio de aves existente”. 

Barrera artificial

Tanto Vázquez como González pusieron en valor estas medidas y otras que ya se han ejecutado o que están por hacer. En ese sentido, se refirieron a la reciente retirada de la barrera artificial de rocas que se había colocado en su momento y que ya no existe porque se ha comprobado que de ese modo se puede disminuir el impacto de las inundaciones en la zona. 

Por otra parte, Medio Ambiente informó también de la erradicación de la zarzaparrilla en una superficie de 2,15 hectáreas de la playa de Pantín con el objetivo de proteger la camariña, una especie autóctona. En ambas actuaciones la Xunta invirtió 51.000 euros. “A lagoa da Frouxeira é un dos lugares de maior diversidade de Galicia” por la presencia de hábitats y especies, de ahí la importancia, recalcó, “de protexela”. 

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