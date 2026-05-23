Valdoviño apuesta por la promoción del tejido comercial local en las grandes citas deportivas

Edición pasada del Chiquiprós RSM Surf Alejandro Suárez

La edila de Turismo de Valdoviño, Rosa Ana García, avanzó que en las citas deportivas como el Chiquiprós RSM Surf y el Campeonato de España Open y Máster de esta misma disciplina se habilitará una carpa para que personas autónomas, pymes, artesanos y productores locales puedan comercializar sus productos. Habrá una reunión informativa el próximo 29 a las 18.30 horas en el salón de plenos del consistorio.