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Valdoviño

Valdoviño apuesta por la promoción del tejido comercial local en las grandes citas deportivas

Habrá una reunión informativa el próximo día 29 en el consistorio

Redacción
23/05/2026 18:17
Edición pasada del Chiquiprós RSM Surf
Edición pasada del Chiquiprós RSM Surf
Alejandro Suárez
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La edila de Turismo de Valdoviño, Rosa Ana García, avanzó que en las citas deportivas como el Chiquiprós RSM Surf y el Campeonato de España Open y Máster de esta misma disciplina se habilitará una carpa para que personas autónomas, pymes, artesanos y productores locales puedan comercializar sus productos. Habrá una reunión informativa el próximo 29 a las 18.30 horas en el salón de plenos del consistorio.

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