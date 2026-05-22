La Diputación balizará la ruta costera de Valdoviño, desde Porto do Cabo a Campelo

Senderistas en una de las rutas guiadas de la pasada Semana Santa Concello

El organismo provincial acaba de sacar a licitación el contrato para balizar y señalizar la ruta costera de Valdoviño, un itinerario que el Concello promocionó durante la pasada Semana Santa –con un servicio guiado por la firma Portal Norte, en tres etapas– y que se extiende desde Porto do Cabo, en Vilarrube, hasta la playa de Campelo, en Meirás.

Desde el Concello explican que el recorrido combina sendas naturales, caminos tradicionales, tramos de acantilados y arenales “e permite desfrutar de magníficas panorámicas de costa, pasando por algúns dos lugares máis impresionantes” de la localidad, señala el Consistorio que dirige Alberto González.

El objetivo de esta actuación, que contará con una inversión de 4.794,75 euros, es hacer reconocible el recorrido, mejorando la orientación de las personas usuarias.

Intervenciones

A grandes rasgos, el contrato supondrá el suministro de postes baliza longitudinales –con una media aproximada de dos por kilómetro, unos 80–, el aprovechamiento de los ya existentes en los tramos compatibles y la definición y señalización de las variantes ciclables en aquellos trechos estrictamente peatonales.

"A impresión ou colocación de calquera simboloxía adicional, como indicadores de direccións ou monumentos, será responsabilidade da Deputación e do Concello, e non está incluída neste contrato”, aclara el gobierno valdoviñés, que apunta que los pliegos pueden consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público y que las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 27 de mayo.

Cabe recordar que esta acción se enmarca en el Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) Centro Histórico de Ferrol e Patrimonio Militar da Costa Ártabra, financiado con cargo a los fondos europeos NextGeneration.

Segunda sesión del taller de prevención del riesgo digital ‘Medrando entre pantallas’ En otro orden de cosas, el auditorio de la Casa da Cultura de Valdoviño fue escenario del segundo taller del programa ‘Medrando entre pantallas’ que organiza el Concello con el objetivo de prevenir el riesgo digital –atendiendo a una de las peticiones trasladadas por la ANPA del CPI Atios–. Tal y como explican desde el ejecutivo local, en él se abordaron cuestiones como el control parental en los smartphones. El tercer y último encuentro tendrá lugar el próximo día 28, con inscripciones abiertas en el 981 487 041 (Ext. 5).