Valdoviño destinará cerca de 32.900 euros a la limpieza diaria de sus playas este verano

Operarios desbrozando en el entorno de un arenal del municipio Concello

Hasta el próximo 27 de mayo podrán presentar sus ofertas las empresas interesadas en prestar el servicio de limpieza diaria en las playas de Valdoviño. El Concello ha sacado a licitación el contrato por 32.843,03 euros, que implica actuaciones en los arenales de A Frouxeira, O Río, Pantín, Vilarrube, Campelo, Cano Grande, Cano Pequeno, Mourillá, Porto Carrizo y O Baleo.

Desde el ejecutivo que dirige Alberto González explican que las tareas se llevarán a cabo entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, incluyendo el adecentamiento de dichas playas, sus paseos, servicios auxiliares y alrededores. Los trabajos también supondrán la recogida de las papeleras y desbroces en las inmediaciones de los aparcamientos.

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En cuanto a los baños, el pliego de prescripciones técnicas estipula su apertura y cierre cada jornada “e a desinfección dos emprazados nos areais, xa sexan fixos ou portátiles, con hixienizado dos seus elementos sanitarios”, apunta el Concello.

En cuanto a las tareas a realizar por la adjudicataria, que se tendrán en cuenta como mejoras a valorar en el proceso de contratación, figuran la limpieza y mantenimiento de la pista polideportiva de la playa de A Frouxeira; el desbroce, limpieza y desinfección de los parques infantiles de ese mismo arenal y de Pantín; así como la instalación y mantenimiento de baños portátiles en Campelo.

Las firmas pueden consultar todos los detalles en la Plataforma de Contratación del Sector Público.