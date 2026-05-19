Valdoviño destinará cerca de 32.900 euros a la limpieza diaria de sus playas este verano
Las tareas se llevarán a cabo en diez arenales y sus entornos entre el 15 de junio y el 15 de septiembre
Hasta el próximo 27 de mayo podrán presentar sus ofertas las empresas interesadas en prestar el servicio de limpieza diaria en las playas de Valdoviño. El Concello ha sacado a licitación el contrato por 32.843,03 euros, que implica actuaciones en los arenales de A Frouxeira, O Río, Pantín, Vilarrube, Campelo, Cano Grande, Cano Pequeno, Mourillá, Porto Carrizo y O Baleo.
Desde el ejecutivo que dirige Alberto González explican que las tareas se llevarán a cabo entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, incluyendo el adecentamiento de dichas playas, sus paseos, servicios auxiliares y alrededores. Los trabajos también supondrán la recogida de las papeleras y desbroces en las inmediaciones de los aparcamientos.
En cuanto a los baños, el pliego de prescripciones técnicas estipula su apertura y cierre cada jornada “e a desinfección dos emprazados nos areais, xa sexan fixos ou portátiles, con hixienizado dos seus elementos sanitarios”, apunta el Concello.
En cuanto a las tareas a realizar por la adjudicataria, que se tendrán en cuenta como mejoras a valorar en el proceso de contratación, figuran la limpieza y mantenimiento de la pista polideportiva de la playa de A Frouxeira; el desbroce, limpieza y desinfección de los parques infantiles de ese mismo arenal y de Pantín; así como la instalación y mantenimiento de baños portátiles en Campelo.
Las firmas pueden consultar todos los detalles en la Plataforma de Contratación del Sector Público.