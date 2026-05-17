Un centenar de alumnos del CPI Atios participarán en el proyecto ‘Aprende a través do surfing’

CPI Atios Archivo

Un centenar de niños y niñas de 4º de Primaria y de 1º de Secundaria del CPI Atios participarán entre mayo y junio en el proyecto educativo ‘Aprende a través do surfing’, que impulsa la Federación Galega de Surf y la asociación medioambiental Surf and Clean.

Se impartirán sesiones en el aula y posteriormente en la playa con el soporte técnico de la escuela local Valdo Surf School. El objetivo es fortalecer el vínculo afectivo con el mar y visibilizar el problema de la basura marina.