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Valdoviño

Un centenar de alumnos del CPI Atios participarán en el proyecto ‘Aprende a través do surfing’

Se celebrará este mes de mayo y en junio

Redacción
17/05/2026 00:09
CPI Atios
Archivo
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Un centenar de niños y niñas de 4º de Primaria y de 1º de Secundaria del CPI Atios participarán entre mayo y junio en el proyecto educativo ‘Aprende a través do surfing’, que impulsa la Federación Galega de Surf y la asociación medioambiental Surf and Clean. 

Se impartirán sesiones en el aula y posteriormente en la playa con el soporte técnico de la escuela local Valdo Surf School. El objetivo es fortalecer el vínculo afectivo con el mar y visibilizar el problema de la basura marina.

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