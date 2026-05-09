Éxito de participación en una nueva Xuntanza das Asociacións de Valdoviño

Uno de los momentos vividos en la Xuntanza das Asociacións de Valdoviño Concello

La pista polideportiva de Lago, en Valdoviño, acogió este sábado una nueva edición de la Xuntanza das Asociacións, una iniciativa impulsada por las entidades vecinales del municipio, con la colaboración del Concello y el apoyo de las cooperativas de Lago, Meirás e Vilaboa.

El regidor Alberto González inauguró la cita, que comenzó con actuación do grupos de baile y de gaitas Álvaro Cunqueiro, y remarcó la contribución de las AVV "ao desenvolvemento cultural e social das parroquias valdoviñesas". El alcalde aprovechó su intervención, además, para agradecer "o traballo das súas directivas".

El encuentro reunió alrededor de una comida popular a unas 250 personas y continuó hasta bien entrada la tarde con diversas propuestas culturales.