Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

Éxito de participación en una nueva Xuntanza das Asociacións de Valdoviño

La cita congregó a cerca de 250 personas en Lago

Redacción
09/05/2026 21:23
Uno de los momentos vividos en la Xuntanza das Asociacións de Valdoviño
Uno de los momentos vividos en la Xuntanza das Asociacións de Valdoviño
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

La pista polideportiva de Lago, en Valdoviño, acogió este sábado una nueva edición de la Xuntanza das Asociacións, una iniciativa impulsada por las entidades vecinales del municipio, con la colaboración del Concello y el apoyo de las cooperativas de Lago, Meirás e Vilaboa.

El regidor Alberto González inauguró la cita, que comenzó con actuación do grupos de baile y de gaitas Álvaro Cunqueiro, y remarcó la contribución de las AVV "ao desenvolvemento cultural e social das parroquias valdoviñesas". El alcalde aprovechó su intervención, además, para agradecer "o traballo das súas directivas". 

El encuentro reunió alrededor de una comida popular a unas 250 personas y continuó hasta bien entrada la tarde con diversas propuestas culturales.

Uno de los momentos vividos en la Xuntanza das Asociacións de Valdoviño
Foto de familia con las directivas de las entidades
Concello
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Uno de los momentos vividos en la Xuntanza das Asociacións de Valdoviño

Éxito de participación en una nueva Xuntanza das Asociacións de Valdoviño
Redacción
Imagen de archivo de una reunión de la Anpa del CEIP Cruceiro de Canido, una de las beneficiarias

Trece ANPAs de la zona tendrán ayudas de la Diputación de A Coruña para conciliación y prevenir el acoso
Redacción
Actividade na biblioteca de Narón, unha das beneficiarias

Máis dunha quincena de centros bibliotecarios das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal reciben axuda para actividades
Redacción
Gil, Abalde y Moreda en el arenal de A Magdalena

Inversión del Gobierno para paliar los efectos del cambio climático en Ferrolterra
Verónica Vázquez