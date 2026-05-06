El proyecto ‘Redes’ trabajará con alumnado del CPI Atios el uso de Internet y las redes

El alumnado del CPI Atios será el destinatario de este actividad Archivo

Trabajar en la prevención de los malos hábitos en Internet es uno de los objetivos que el Concello de Valdoviño se marca para este mes de mayo con el proyecto “Redes”, sobre el potencial uso perjudicial de las redes sociales entre la infancia y la juventud.

Las sesiones se llevarán a cabo en el CPI Atios y el calendario comenzará el lunes.

La concejala de Servizos Sociais e Xuventude, Rosana García, dio a conocer ayer la iniciativa y agradeció la colaboración tanto del centro como de la ANPA Beiramar para poder llevar a cabo el programa, dirigido a alumnos y alumnas desde 5º de Primaria hasta 4º de la ESO.

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Las sesiones se adaptarán a las diferentes edades, provocando la reflexión sobre las redes sociales y los videojuegos, especialmente, así como sobre su impacto en la atención, concentración y comportamiento de los jóvenes.

En las aulas, se trabajarán riesgos y realidades como avatares ocultos, uso del tiempo, datos personales, sexting, grooming, ciberacoso, pornografía y juego online. También se facilitará información científica y se favorecerá la reflexión crítica para fomentar decisiones saludables en el entorno digital.

Este programa se suma al proyecto ‘Medrando entre pantallas’, dirigido en este caso a las familias, y que dará comienzo este mismo jueves en el centro sociocomunitario.

Las dos acciones cuentan con financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.