El proyecto ‘Redes’ trabajará con alumnado del CPI Atios el uso de Internet y las redes
La iniciativa pretende reflexionar sobre cómo pueden afectar a la atención o los comportamientos
Trabajar en la prevención de los malos hábitos en Internet es uno de los objetivos que el Concello de Valdoviño se marca para este mes de mayo con el proyecto “Redes”, sobre el potencial uso perjudicial de las redes sociales entre la infancia y la juventud.
Las sesiones se llevarán a cabo en el CPI Atios y el calendario comenzará el lunes.
La concejala de Servizos Sociais e Xuventude, Rosana García, dio a conocer ayer la iniciativa y agradeció la colaboración tanto del centro como de la ANPA Beiramar para poder llevar a cabo el programa, dirigido a alumnos y alumnas desde 5º de Primaria hasta 4º de la ESO.
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Las sesiones se adaptarán a las diferentes edades, provocando la reflexión sobre las redes sociales y los videojuegos, especialmente, así como sobre su impacto en la atención, concentración y comportamiento de los jóvenes.
En las aulas, se trabajarán riesgos y realidades como avatares ocultos, uso del tiempo, datos personales, sexting, grooming, ciberacoso, pornografía y juego online. También se facilitará información científica y se favorecerá la reflexión crítica para fomentar decisiones saludables en el entorno digital.
Este programa se suma al proyecto ‘Medrando entre pantallas’, dirigido en este caso a las familias, y que dará comienzo este mismo jueves en el centro sociocomunitario.
Las dos acciones cuentan con financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Valdoviño promociona las rutas de As Ferrerías y Funil para profesionales del sector servicios
El Concello de Valdoviño organiza una ruta guiada por As Ferrerías y O Funil dirigida a profesionales del sector servicios, teniendo en cuenta que estos pueden ser los mejores embajadores del municipio. El objetivo es continuar dando a conocer los itinerarios habilitados recientemente en la zona, en esta ocasión a responsables de alojamientos, restaurantes, casas de comidas o empresas de ocio activo, de modo que ellos mismos puedan recomendar a sus clientes estas visitas por el concello. La iniciativa se desarrollará el próximo martes 19 de mayo, a las 10.00 horas y estará guiada por la firma Portal Norte, acreditada con el sello del Xeoparque Cabo Ortegal, y encargada del mantenimiento del sendero equipado de As Ferrerías. La inscripción está abierta, en el whatsapp 648 87 77 80, hasta el viernes 15 y es gratuita.