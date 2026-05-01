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Valdoviño

Valdoviño tramita las solicitudes de las tarjetas de alimentos del Programa Básico

Se dirigen a familias con restas bajas y menores a su cargo

Redacción
01/05/2026 18:26
Concello de Valdoviño
Concello de Valdoviño
Daniel Alexandre
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Las familias de Valdoviño con menores de edad a cargo y rentas bajas –por debajo del límite de pobreza severa– pueden solicitar ya la tarjeta de alimentos del Plan FSE+ de asistencia material básica 2026-2029 (Programa Básico) que financian los fondos europeos. El Ayuntamiento indica que el trámite debe realizarse a través del departamento de Servizos Sociais con cita previa (981 487 041 (Ext. 5).

La ayuda tiene una validez de doce meses, sin que exista posibilidad de prórroga. La cuantía mensual se fija en función de la composición de la unidad de convivencia, siendo de 130 euros para familias de dos personas, 160 para las compuestas por tres, 190 para las de cuatro y 220 para las de cinco o más miembros. “Con esta tarxeta, as familias poderán adquirir alimentos e/ou artigos para a hixiene persoal”, explican desde el ejecutivo que dirige Alberto González.

Además, dentro de este programa los beneficiarios recibirán también una serie de medidas de acompañamiento en función de sus necesidades, que serán abordadas por Cruz Roja. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, información sobre recursos y prestaciones disponibles, gestión de un presupuesto doméstico o promoción socioeducativa sobre hábitos de alimentación saludables.

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