Valdoviño saca a licitación la mejora de caminos y calles por unos 237.000 euros

Valdoviño clausuró un curso iompartido por Regaps

El Concello valdoviñés ha sacado a contratación la mejora de una serie de tramos de viales y caminos del municipio por un importe de 236.513,97 euros que permitirán acometer las obras en un total de diez espacios de las parroquias de Valdoviño, Lago, Sequeiro, y Meirás.

Los trabajos se ejecutarán con cargo al POS complementario de la Diputación y las empresas, tal y como informó el concejal de Infraestruturas Viarias, Germán Gómez, podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 14 de mayo y consultar los pliegos y la documentación en la plataforma de contratación del sector público.

Entre los viales y caminos están los de Couce Casas, Pintor José Leyra Domínguez, Imeldo Corral, vial en pazos, en Lago, en A Bedoxa, en O Seixidal, en Castrillón, en Montefaro y en Lavacerido.

Curso de Bienestar emocional

En otro orden de cosas, un total de 15 vecinos y vecinas completaron el curso de Bienestar Emocional que, a lo largo de las últimas ocho semanas, llevó a cabo la Red Gallega de Promoción de la Salud (Regaps) en Valdoviño con el apoyo del Concello. Este jueves tenía lugar la sesión de clausura, con la asistencia del alcalde, Alberto González, y del concejal de Deportes, Sergio Saavedra, que ponían en valor este tipo de iniciativas y la buena acogida que tienen en el municipio. De ahí que garantizasen la continuidad de la relación de colaboración entre la Regaps y el Concello para activar nuevas acciones en el calendario a medio plazo.

Tras una primera formación dirigida a la adopción de hábitos de vida saludables, la experiencia se centró en el bienestar emocional.