Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

La elaboración del restaurante O Castro, triunfadora del Pasea e Tapea por Valdoviño

El Concello realizará este martes el sorteo de las cestas de productos y la comida o cena en el local ganador

Redacción
27/04/2026 20:37
Eduardo y Nuria, responsables de O Castro
Eduardo y Nuria, responsables de O Castro
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

Valdoviño culminó el pasado fin de semana su segunda edición del Pasea e Tapea, una iniciativa en la que tomaron parte 18 locales de hostelería del municipio y de la que salió trinfadora, tras ser la más votada por la clientela, la elaboración propuesta por el restaurante O Castro de Pantín: Canastilla crocante de roupa vella.

Tapa ganadora Pasea e Tapea Valdoviño O Castro (3)
Tapa ganadora Pasea e Tapea Valdoviño O Castro (3)

Desde el Concello indican que se depositaron en las urnas habilitadas para la ocasión un total de 2.905 boletos y tarjetas, “o que representa un 24,2% máis respecto á edición do 2025”. Cabe recordar que en dicha ocasión fue la tapa presentada por el Teleclub de Vilaboa la más valorada por el público.

Fene concurso de Tapas Cervecería Arrecendo

Valdoviño y Fene a bocados: un mes de abril para saborear la comarca

Más información

En la jornada de este martes 28 de abril el gobierno local llevará a cabo, en presencia de la secretaria municipal, el sorteo de las tres cestas de productos gastronómicos entre los boletos entregados a lo largo de las últimas tres semanas. También se celebrará el correspondiente a la comida o cena en el local ganador, entre aquellas cartillas que hayan sido selladas en la totalidad de los locales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Eduardo y Nuria, responsables de O Castro

La elaboración del restaurante O Castro, triunfadora del Pasea e Tapea por Valdoviño
Redacción
Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 30 de abril

Impulso a Ferrolterra con más de 116.000 euros para la puesta en valor del patrimonio militar
Redacción
IMG-20260422-WA0010

O II Pasea e Tapea por Valdoviño encara o seu terceiro e último fin de semana
Redacción
mirador outeiro lago

Concluyen los trabajos de renovación del mirador de la plaza de Outeiro, en Valdoviño
Redacción