La elaboración del restaurante O Castro, triunfadora del Pasea e Tapea por Valdoviño

Eduardo y Nuria, responsables de O Castro Concello

Valdoviño culminó el pasado fin de semana su segunda edición del Pasea e Tapea, una iniciativa en la que tomaron parte 18 locales de hostelería del municipio y de la que salió trinfadora, tras ser la más votada por la clientela, la elaboración propuesta por el restaurante O Castro de Pantín: Canastilla crocante de roupa vella.

Tapa ganadora Pasea e Tapea Valdoviño O Castro (3)

Desde el Concello indican que se depositaron en las urnas habilitadas para la ocasión un total de 2.905 boletos y tarjetas, “o que representa un 24,2% máis respecto á edición do 2025”. Cabe recordar que en dicha ocasión fue la tapa presentada por el Teleclub de Vilaboa la más valorada por el público.

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En la jornada de este martes 28 de abril el gobierno local llevará a cabo, en presencia de la secretaria municipal, el sorteo de las tres cestas de productos gastronómicos entre los boletos entregados a lo largo de las últimas tres semanas. También se celebrará el correspondiente a la comida o cena en el local ganador, entre aquellas cartillas que hayan sido selladas en la totalidad de los locales.