La elaboración del restaurante O Castro, triunfadora del Pasea e Tapea por Valdoviño
El Concello realizará este martes el sorteo de las cestas de productos y la comida o cena en el local ganador
Valdoviño culminó el pasado fin de semana su segunda edición del Pasea e Tapea, una iniciativa en la que tomaron parte 18 locales de hostelería del municipio y de la que salió trinfadora, tras ser la más votada por la clientela, la elaboración propuesta por el restaurante O Castro de Pantín: Canastilla crocante de roupa vella.
Desde el Concello indican que se depositaron en las urnas habilitadas para la ocasión un total de 2.905 boletos y tarjetas, “o que representa un 24,2% máis respecto á edición do 2025”. Cabe recordar que en dicha ocasión fue la tapa presentada por el Teleclub de Vilaboa la más valorada por el público.
En la jornada de este martes 28 de abril el gobierno local llevará a cabo, en presencia de la secretaria municipal, el sorteo de las tres cestas de productos gastronómicos entre los boletos entregados a lo largo de las últimas tres semanas. También se celebrará el correspondiente a la comida o cena en el local ganador, entre aquellas cartillas que hayan sido selladas en la totalidad de los locales.