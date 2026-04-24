O II Pasea e Tapea por Valdoviño encara o seu terceiro e último fin de semana
Dezaoito establecementos hosteleiros do municipio servirán as súas elaboracións de venres a domingo no certame organizado polo Concello
A segunda edición do Pasea e Tapea por Valdoviño entra na súa recta final.
Esta fin de semana a cidadanía terá a última oportunidade para degustar as saborosas elaboracións realizadas polos dezoito establecementos de hostalería que participan no certame organizado polo Concello. Será entre este venres 24 a o domingo 26, en tres horarios diferenciados segundo o local, e ao prezo único de 2,5 euros.
A concelleira de Turismo e Cultura, Rosana García, valora a resposta cidadá á iniciativa, coa que o Concello busca apoiar o sector hosteleiro en tempada baixa, dando visibilidade aos negocios e procurando novos argumentos para visitalos e desfrutalos, e tamén promocionar o municipio a través da súa gastronomía. Precisamente será a clientela a que decida cos seus votos a mellor tapa do concurso. Para isto, deberá percorrer todos os establecementos, probar as súas elaboracións, selar a cartilla e introducila na urna coa súa elección e teléfono de contacto.
A próxima semana realizarase o reconto e tamén o sorteo da comida ou cea no local gañador entre as tarxetas recepcionadas. Non será o único premio. Con cada tapa o cliente recibe un boleto que, cuberto, pode entregar tamén en urna e participar así no sorteo de tres cestas con produtos gastronómicos do territorio. Produtos adquiridos na cooperativa de Lago, na Tenda de Meirás e máis á produtora local Ay Carmen -o pasado ano a compra fíxose na cooperativa de Meirás-.
A relación de locais participantes no certame é a seguinte, segundo o horario de apertura:
Venres e sábado de 20.30 a 22.00 horas e sábado e domingo de 12.30 a 14.30:
PideΠka: Tentación crocante
Café Bar Piruliña: Delicatessen do mar de Valdoviño
Os Dous de Sempre: ovos e zorza
Casa Marino: Niño de ovo de codorniz
Campo García: Panipuri recheo de longaniza
Las Olas by Pantín: Midnight Blues
A Cepa: Ovos encapotados con pastel de porro
O Garaxe: Delicias de chocos
Kami: Brocheta de polo doce
Teleclub Vilaboa: En Vilaboa quero quedar
Venres e sábados de 20.30 a 22 horas:
A Madriña: Timbal de rabo de vaca ao viño tinto
O Castro: Canastilla crocante de roupa vella
Porta do Sol: Tenreira ao caldeiro
Sábados e domingos de 12.30 a 14.30 horas:
A Torre do Lago: Do mar a Torre
O Bichesco: Hot dog de cocido
A Trasanquesa: Callos
Morriña: Roliño Morriña
A Taberna do Puntal: Empanada de cocido