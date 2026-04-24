Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

O II Pasea e Tapea por Valdoviño encara o seu terceiro e último fin de semana

Dezaoito establecementos hosteleiros do municipio servirán as súas elaboracións de venres a domingo no certame organizado polo Concello

Redacción
24/04/2026 05:00
Os locais participantes ofrecen unha grande variedade de tapas
A segunda edición do Pasea e Tapea por Valdoviño entra na súa recta final. 

Esta fin de semana a cidadanía terá a última oportunidade para degustar as saborosas elaboracións realizadas polos dezoito establecementos de hostalería que participan no certame organizado polo Concello. Será entre este venres 24 a o domingo 26, en tres horarios diferenciados segundo o local, e ao prezo único de 2,5 euros.

Ir de tapas a fin de semana é a proposta que fai Valdoviño
Cedida

A concelleira de Turismo e Cultura, Rosana García, valora a resposta cidadá á iniciativa, coa que o Concello busca apoiar o sector hosteleiro en tempada baixa, dando visibilidade aos negocios e procurando novos argumentos para visitalos e desfrutalos, e tamén promocionar o municipio a través da súa gastronomía. Precisamente será a clientela a que decida cos seus votos a mellor tapa do concurso. Para isto, deberá percorrer todos os establecementos, probar as súas elaboracións, selar a cartilla e introducila na urna coa súa elección e teléfono de contacto.

A variedade de produto está presente no concurso
Cedida

A próxima semana realizarase o reconto e tamén o sorteo da comida ou cea no local gañador entre as tarxetas recepcionadas. Non será o único premio. Con cada tapa o cliente recibe un boleto que, cuberto, pode entregar tamén en urna e participar así no sorteo de tres cestas con produtos gastronómicos do territorio. Produtos adquiridos na cooperativa de Lago, na Tenda de Meirás e máis á produtora local Ay Carmen -o pasado ano a compra fíxose na cooperativa de Meirás-.

Imaxe dunha das propostas
Cedida

A relación de locais participantes no certame é a seguinte, segundo o horario de apertura: 

Venres e sábado de 20.30 a 22.00 horas e sábado e domingo de 12.30 a 14.30:

 PideΠka: Tentación crocante

Café Bar Piruliña: Delicatessen do mar de Valdoviño 

Os Dous de Sempre: ovos e zorza 

Casa Marino: Niño de ovo de codorniz 

Campo García: Panipuri recheo de longaniza 

Las Olas by Pantín: Midnight Blues 

A Cepa: Ovos encapotados con pastel de porro 

O Garaxe: Delicias de chocos

Kami: Brocheta de polo doce 

Teleclub Vilaboa: En Vilaboa quero quedar 

Venres e sábados de 20.30 a 22 horas:

A Madriña: Timbal de rabo de vaca ao viño tinto 

O Castro: Canastilla crocante de roupa vella

Porta do Sol: Tenreira ao caldeiro 

Sábados e domingos de 12.30 a 14.30 horas:

A Torre do Lago: Do mar a Torre

 O Bichesco: Hot dog de cocido 

A Trasanquesa: Callos 

Morriña: Roliño Morriña 

A Taberna do Puntal: Empanada de cocido

