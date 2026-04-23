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Valdoviño

Concluyen los trabajos de renovación del mirador de la plaza de Outeiro, en Valdoviño

La inversión alcanzó los 30.504,91 euros.

Redacción
23/04/2026 22:00
mirador outeiro lago
Mirador de Outeiro, en Lago
Cedida
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LICEO-620X50

Demarcación de Costas de Galicia acaba de concluir la renovación del mirador de la playa de Outeiro, en Lago, Valdoviño,

Los trabajos contemplaron la retirada de un tramo de pasarela que se encontraba deteriorada y la sustitución del pavimento, colocando uno de zahorra con bordillo de madera, del mismo material que el mirador.

La inversión alcanzó los 30.504,91 euros.

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