Concluyen los trabajos de renovación del mirador de la plaza de Outeiro, en Valdoviño

Mirador de Outeiro, en Lago Cedida

Demarcación de Costas de Galicia acaba de concluir la renovación del mirador de la playa de Outeiro, en Lago, Valdoviño,

Los trabajos contemplaron la retirada de un tramo de pasarela que se encontraba deteriorada y la sustitución del pavimento, colocando uno de zahorra con bordillo de madera, del mismo material que el mirador.

La inversión alcanzó los 30.504,91 euros.