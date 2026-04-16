Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

Valdoviño activa un programa dirigido a las familias para prevenir el riesgo digital

Se celebrarán dos talleres, el primero de ellos el 23 de abril

Redacción
16/04/2026 21:59
Las plazas son limitadas y la iniciativa requiere de inscripción previa
Las plazas son limitadas y la iniciativa requiere de inscripción previa
Pixabay
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

‘Medrando entre pantallas’ es el nombre del programa municipal que ha activado el Concello de Valdoviño y que busca prevenir el riesgo digital, fomentando un uso responsable y seguro de Internet, “especialmente fronte a contidos non adecuados para a idade”, explica el gobierno local.

La propuesta, que se dirige a las familias con menores, tiene abierto el plazo de inscripción en dos talleres, que se celebrarán en ambos casos en el centro sociocomunitario.

En concreto, los obradoiros tendrán lugar los días 23 de abril y 7 de mayo a las 16.30 horas, con el número de plazas limitadas. Quienes estén interesados en inscribirse en el programa, que busca también concienciar sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo y la salud mental de los más jóvenes, pueden dirigirse de manera presencial al departamento de Servizos Sociais –ubicado en la planta baja de la casa consistorial–, llamar al número de teléfono 981 487 041 (Ext. 5) o enviar un correo electrónico a la dirección servizos.sociais@concellodevaldovino.com.

Desde la Concejalía que dirige Rosa Ana García informan de que esta propuesta cuenta con la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Gobierno central.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Las plazas son limitadas y la iniciativa requiere de inscripción previa

Valdoviño activa un programa dirigido a las familias para prevenir el riesgo digital
Redacción
Casa da Bastona, en una imagen de archivo

La Diputación desbloquea el proyecto para recuperar la Casa da Bastona de Porto do Cabo
Redacción
Entorno de las baterías de Campelo, en Valdoviño

En busca de nueva iluminación para el entorno de las baterías de Monte Campelo
Redacción
Fene concurso de Tapas Cervecería Arrecendo

Valdoviño y Fene a bocados: un mes de abril para saborear la comarca
Verónica Vázquez