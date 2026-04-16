Valdoviño activa un programa dirigido a las familias para prevenir el riesgo digital

Las plazas son limitadas y la iniciativa requiere de inscripción previa Pixabay

‘Medrando entre pantallas’ es el nombre del programa municipal que ha activado el Concello de Valdoviño y que busca prevenir el riesgo digital, fomentando un uso responsable y seguro de Internet, “especialmente fronte a contidos non adecuados para a idade”, explica el gobierno local.

La propuesta, que se dirige a las familias con menores, tiene abierto el plazo de inscripción en dos talleres, que se celebrarán en ambos casos en el centro sociocomunitario.

En concreto, los obradoiros tendrán lugar los días 23 de abril y 7 de mayo a las 16.30 horas, con el número de plazas limitadas. Quienes estén interesados en inscribirse en el programa, que busca también concienciar sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo y la salud mental de los más jóvenes, pueden dirigirse de manera presencial al departamento de Servizos Sociais –ubicado en la planta baja de la casa consistorial–, llamar al número de teléfono 981 487 041 (Ext. 5) o enviar un correo electrónico a la dirección servizos.sociais@concellodevaldovino.com.

Desde la Concejalía que dirige Rosa Ana García informan de que esta propuesta cuenta con la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Gobierno central.