La Diputación desbloquea el proyecto para recuperar la Casa da Bastona de Porto do Cabo
La iniciativa se incluye en los fondos europeos Next Generation vinculados al Xeoparque
El vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, mantuvo un encuentro con la subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de la Secretaría de Estado de Turismo, Ilona Shekyants, en el que se abordó la situación de uno de los proyectos que se financiará con cargo a los fondos europeos Next Generation vinculados al Xeoparque Cabo Ortegal. Se trata de una iniciativa para recuperar el Camiño do Plantío y poner en valor la Casa da Bastona, una actuación que desde el organismo provincial, explican, “presentaba dúbidas na súa tramitación e execución, e que a Deputación considerou viábel desde o primeiro momento”.
Aprovechando su participación en el Salón Gourmets, ambos responsables aclararon las cuestiones técnicas y administrativas del proyecto, que “quedaron totalmente aclaradas”, aseveró Regueira, agradeciendo la “rápida xestión” de Shekyants para “desbloquear definitivamente o desenvolvemento da actuación nos termos inicialmente previstos”.
Desde la institución provincial inciden en la importancia de seguir avanzando en propuestas relacionadas con el territorio reconocido por la Unesco como herramientas para reforzar “un modelo turístico sustentábel, vinculado ao patrimonio natutal, cultural e paisaxístico da provincia”.
Cabe señalar que la Casa da Bastona fue antiguo hospital de peregrinos del siglo XVI que se encuentra, en la actualidad, en un estado de abandono.
Se enmarca en un conjunto arquitectónico compuesto, además, por molinos fluviales y un puente medieval que forma parte del antiguo Camino Real a Ferrol. Este último se caracteriza por presentar dos arcos de medio punto de diferente tamaño. Se trata de un lugar que sirvió como lavadero de las ropas de los peregrinos y para aseo personal de los mismos.