En busca de nueva iluminación para el entorno de las baterías de Monte Campelo

Entorno de las baterías de Campelo, en Valdoviño Daniel Alexandre

La Diputación de A Coruña ha sacado a contratación una actuación ligada al plan de recuperación y puesta en valor de las antiguas baterías militares de la Costa Ártabra. En concreto, la Diputación busca hacerse con el suministro de 150 luminarias –así como con el resto de componentes asociados– para reforzar la iluminación en el entorno de Monte Campelo, en Valdoviño.

Desde el gobierno que dirige Alberto González apuntan que las empresas interesadas pueden consultar los detalles de la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público y presentar sus ofertas hasta el próximo miércoles 15 de abril.

Cabe subrayar que esta actuación se enmarca en el Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) Centro Histórico de Ferrol e Patrimonio Militar da Costa Ártabra, que cuenta con la financiación de los fondos europeos Next Generation –a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central–. Dentro del mismo, el organismo provincial creará un camino ciclable entre las baterías de Campelo Alto y Campelo Baixo.