Valdoviño contará con un Consello Local de Memoria Democrática

Imagen de archivo de la muestra 'Rostros da memoria' en el paseo de A Frouxeira Cedida

El Ayuntamiento de Valdoviño creará su propio Consello Local de Memoria Democrática. Esta iniciativa partió del grupo municipal del BNG y contó con los votos favorables del PSOE y en contra del PP durante la última sesión plenaria de la corporación, en la que también se abordaron otros asuntos como el reglamento general de Costas o la problemática que supone el lobo para el sector ganadero de la localidad.

En lo que respecta al texto de los nacionalistas, este establece iniciar los trámites necesarios para la elaboración y aprobación de un reglamento municipal que defina la composición, funcionamiento y periodicidad de las reuniones de este órgano consultivo y de participación ciudadana, que tendrá entre sus principales funciones la recuperación, protección y difusión de la memoria democrática –incluyendo los lugares y las personas represaliadas–.

Costas y lobos

El pleno aprobó también –en este caso con los votos de PP y PSOE y la abstención del BNG— convocar todas las reuniones necesarias con los sectores afectados y particulares para modificar el reglamento general de Costas, incorporando “a súa realidade na normativa”, explica el Ayuntamiento.

Mientras, la propuesta de los populares sobre la problemática del lobo y su repercusión en la localidad contó con el visto bueno de la corporación por unanimidad. En este sentido, el Consistorio demandará tanto a la Xunta como al Gobierno central que se implementen medidas que compatibilicen la conservación de este animal con la defensa de los intereses del sector ganadero.

Por último, también salió adelante (con el voto en contra del PP) la tramitación de tres convenios urbanísticos que se incluirán en el PXOM (actualmente en fase de redacción), acordándose, asimismo, continuar con un cuarto.