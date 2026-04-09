El fuego calcina por completo una autocaravana aparcada en Valdoviño

Los bomberos del GES de Mugardos extinguieron el grueso del incendio AEIG

El concello de Valdoviño vivió la pasada madrugada momentos de gran tensión a causa de un gran incendio en un vehículo recreativo. Tal y como señalaron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 como el GES de Mugardos y los Bombeiros do Eume, el incidente se registró en torno a las 05.40 horas a la altura del número 12A de la calle Lavandeiras, a escasos metros de la intersección con Carrizo.

Según detalló la central autonómica, fue un particular el que alertó del incendio, informando de que una autocaravana que se encontraba estacionada en plena vía pública estaba ardiendo, que el incendio estaba en una “fase avanzada”, que había un turismo aparcado muy cerca y que creía que podría haber dos personas en el interior del vehículo en llamas. Así, desde el 112 se movilizó hasta el lugar una patrulla de la Guardia Civil, a los bomberos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos –con dos profesionales y una Bomba Rural Pesada (BRP)– y al parque provincial de As Pontes –tres efectivos, una Bomba Urbana Ligera (BUL) y otra BLP–.

De este modo, fue el cuerpo mugardés el primero en llegar al punto, encargándose del grueso de las labores de extinción, mientras que los Bombeiros do Eume realizaron labores de apoyo y de refresco de la zona y la Guardia Civil trabajos de control de la seguridad. En este sentido, desde el GES se señaló que se trató de un incendio de gran intensidad, con “bastante llama”, lo que dificultó notablemente la extinción del fuego en la autocaravana.

Asimismo, el servicio señaló que en el interior del vehículo había varias bombonas de “camping gas” que provocaron ligeras explosiones. En cuanto a los ocupantes del transporte, posteriormente se pudo comprobar que no se encontraban en su interior. Las llamas, eso sí, afectaron a una vivienda cercana.