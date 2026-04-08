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Valdoviño

El PSOE exigirá en el Parlamento que la Xunta retire la multa a Valdoviño por la piscifactoría

Desde el Concello sostienen que “durante todos estes anos” han tratado de colaborar con la Consellería

Redacción
08/04/2026 20:43
Los socialistas a la entrada de la casa consistorial de Valdoviño
Los socialistas a la entrada de la casa consistorial de Valdoviño
Cedida
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El diputado del PSdeG-PSOE Aitor Bouza y el alcalde de Valdoviño, Alberto González, mantuvieron un encuentro para abordar la sanción de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático al Concello, de unos 10.000 euros, por el abandono incontrolado de residuos en la antigua piscifactoría de Meirás.

Depósito ilegal de residuos en la antigua piscifactoría de Meirás

Medio Ambiente multa a Valdoviño con 10.000 euros por los vertidos ilegales en la piscifactoría de Meirás

Más información

Los socialistas rechazan esta multa e indican que llevarán esta situación al Parlamento gallego, en donde exigirán al ejecutivo gallego que explique “por que se impuxo esta sanción cando non atendeu aos diferentes requerimentos que se fixeron desde o Concello para poder tomar medidas de maneira preventiva”.

En este sentido, desde el gobierno valdoviñés apuntan que las instalaciones “foron abandonadas pola Xunta” y que se trató de buscar una colaboración interinstitucional “durante todos estes anos”, de cara a culminar el problema.

Estado actual de abandono de las instalaciones

Costas licita el proyecto para eliminar la antigua piscifactoría de Meirás

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Frente a esto, censuran que el departamento autonómico “busca que sexan os veciños e veciñas de Valdoviño quen paguen unha sanción que non merecen”. Desde el Consistorio aseveran que “vamos ver que hai por detrás, que está sucedendo, se hai alguén por parte da Consellería que estea traballando para que en Valdoviño non se poda facer unha reparación efectiva deste espazo”. A este respecto, Bouza puso el foco en que “dase a casualidade de que a xefa de gabinete” del departamento autonómico, “que toma esta decisión e impulsa esta sanción ao Concello, é a voceira do Partido Popular nesta localidade”, afeó el diputado socialista.

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