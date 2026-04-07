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Valdoviño

Valdoviño abre el plazo para participar en la segunda etapa de la Ruta Costeira

La salida tendrá lugar este sábado y partirá del mirador de San Xiao

Redacción
07/04/2026 21:06
Vistas a la laguna y playa de A Frouxeira
Vistas a la laguna y playa de A Frouxeira
Concello
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El Concello de Valdoviño ha abierto el plazo de inscripciones en la segunda etapa de la Ruta Costeira, que se celebrará este sábado 11 de abril, con salida a las 10.00 horas del Mirador de San Xiao, en Pantín. El recorrido es de 12 kilómetros hasta el estacionamiento de la playa de Outeiro –Lago–, en un recorrido con dificultad media y duración estimada de tres horas y que permite disfrutar de espacios de interés como la playa y laguna de A Frouxeira.

La actividad, organizada desde el área de Cultura e Turismo del Concello, estará guiada por la firma Portal Norte, y cuenta con plazas limitadas y preferencia de inscripción para las personas participantes en la primera etapa celebrada el pasado viernes, entre Porto do Cabo y el Mirador de San Xiao, y que se cubrieron en su totalidad rápidamente.

Para anotarse es preciso escribir un WhatsApp al número 648 877 780 –en horario de 10.00 a 16.00 horas–.

La Ruta Costera permite a vecinos y visitantes recorrer el municipio de norte a sur, desde Porto do Cabo, en Vilarrube, hasta Campelo, en Meirás, a lo largo de tres etapas guiadas. La tercera será el próximo 18 de abril y se abrirá un nuevo plazo de inscripción

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