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Valdoviño

Valdoviño advierte a los visitantes de que “nuestra costa es una zona compleja”

En los últimos días se han producido desprendimientos pero el Concello incide en que “no hay que crear alarma”

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
29/03/2026 20:19
Acantilados de Campelo
Acantilados de Campelo
TEGA
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El área de los acantilados de Campelo, en Valdoviño, ha vuelto a registrar en los últimos días un nuevo desprendimiento de tierras, un suceso que ya generó mucha atención el pasado mes de diciembre y del que se hizo eco Terra Galega en sus redes sociales, en las que demandaba “que se leven a cabo as actuacións oportunas para previr novos episodios e garantir a seguridade de veciños e visitantes”.

A preguntas de este Diario, el alcalde, Alberto González, explica que “toda la costa Ártabra es una zona compleja, desde Ferrol hacia el norte, en donde además hemos tenido muchísimos episodios de temporales que han afectado al terreno”.

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El regidor valdoviñés incide, asimismo, en que “sabemos que hubo derrumbes y también sabemos que se van a seguir produciendo, de forma continua”, y remarca que el director científico del Xeoparque, el geólogo Fran Canosa, “hace comprobaciones en la zona” y que se trata de algo “totalmente normal”, recordando que el lugar está “señalizado” con cartelería.

Desde el Consistorio hacen un llamamiento a la ciudadanía a la hora de visitar la costa, poniendo el foco en que se trata de “25 kilómetros de costa, no podemos señalizarla toda”. Por último, Alberto González incide en que “la gente no debe exponerse a riesgos y acercarse a zonas de acantilados o peligrosas de las playas, pero lo que no se debe hacer, tampoco, es generar alarma social. Simplemente hay que concienciarse de que hay sitios complicados, en los que no se debe estar”.

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