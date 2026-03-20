Valdoviño autorizará tres quioscos o chiringuitos en las playas de A Mourillá, Outeiro y O Rodo

Imagen de archivo de la playa de A Frouxeira Daniel Alexandre

Valdoviño podría contar este verano con tres quioscos o chiringuitos de temporada en las playas de A Mourillá (Meirás), Outeiro (Lago) y O Rodo (Pantín), después de que el Consistorio diese luz verde a las bases que regularán la concesión de autorizaciones para su instalación.

La propuesta del ejecutivo local salió adelante en un pleno extraordinario por unanimidad y ahora, una vez se publique en el Diario Oficial de Galicia, se abrirá un plazo de diez días naturales para que empresas y autónomos presenten sus ofertas. El documento se podrá consultar también en la Sede Electrónica y en el tablón de anuncios del Consistorio.

A grandes rasgos, estas instalaciones móviles o desmontables tendrán una ocupación máxima de 70 metros cuadrados.

Será el Estado el que fije el importe del canon por el uso del dominio público marítimo-terrestre y las concesiones no excluirán ni sustituirán, remarca el Ayuntamiento, la necesidad de obtner “cantas licenzas, permisos, autorizacións, declaracións responsables ou demais títulos habilitantes resulten legalmente esixibles por razón da actividade ou da normativa sectorial aplicable”, aclara el gobierno local.