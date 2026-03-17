Carmen Blanco Sanjurjo presenta ‘Gorrións e Falcóns’, un éxito estatal sobre a Revolta Irmandiña
O encontro terá lugar este mesmo mércores na biblioteca municipal de Valdoviño
‘Gorrións e Falcóns’, a obra de Carmen Blanco Sanjurjo, con versión tamén en castelán, presentarase este mércores 18, ás 19.00 horas na biblioteca municipal de Valdoviño, un concello no que residiu dos 15 aos 28 anos. Así pois, correspondendo co título do programa no que se enmarca este encontro, ‘Son de Aquí e Escribo’, a autora dará a coñecer esta obra que xa vai pola quinta edición, mesturando feitos documentados con partes de ficción que van enchendo os “ocos” con lendas, tradicións e a imaxinación mesma da escritora.
A historia ambiéntase na Galicia de mediados do século XIV, na orixe dun dos movimentos antiseñoriais máis virulentos da Idade Media europea, a Revolta Irmandiña, e levou a Carmen Blanco a expoñela en grandes medios de nivel estatal.