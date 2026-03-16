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Valdoviño

Julio Abalde comprueba en Valdoviño el funcionamiento del sistema Vidoc

El servicio de la Policía Nacional permite tramitar y expedir el DNI y el pasaporte de manera inmediata

Redacción
16/03/2026 17:59
Abalde y González en el vehículo policial
Abalde y González en el vehículo policial
Cedida
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El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, comprobó este lunes en Valdoviño junto al alcalde, Alberto González, el funcionamiento del Vehículo integral de Documentación (Vidoc) de la Policía Nacional, un servicio que permite tramitar y expedir de manera inmediata el Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte.

"Este sistema achega a Administración á cidadanía e evita desprazamentos innecesarios á veciñanza dos concellos", aseguró el representante del Ejecutivo, que puso en valor, asimismo, otras iniciativas como 'A Administración cerca de ti', que facilita procesos digitales como la obtención de certificados o el sistema Cl@ve.

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