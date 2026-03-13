Turismo sostenible en Valdoviño con la nueva senda ciclable en Campelo

Vistas de la zona de intervención Diputación

El entorno natural y el patrimonio histórico militar del Pico da Vela, en la parroquia valdoviñesa de Meirás, se transformará próximamente. Y es que la Diputación de A Coruña ha sacado a concurso el proyecto de ‘Creación e sinalización de camiños ciclables na Batería de Campelo (Alto e Baixo) no Concello de Valdoviño’. Esta actuación, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 79.394,24 euros y un periodo de ejecución de tan sólo un mes, busca recuperar trazados actualmente deteriorados en la zona de los antiguos complejos militares de la costa, para ponerlos a disposición de peatones y ciclistas.

Tal y como se desprende del pliego de prescripciones técnicas –las empresas interesadas pueden consultarlo en la Plataforma de Contratación del Sector Público y presentar sus ofertas hasta el 26 de marzo–, la intervención implicará la adecuación de un tramo continuo de aproximadamente 1.660 metros de longitud, garantizando una anchura mínima de 2,75 metros para permitir el tránsito seguro y compartido. Según el documento, una vez acometidos los trabajos de desbroce de vegetación y limpieza de las cunetas existentes, se procederá a la conformación de un nuevo firme, conformado por una capa de rodadura de zahorra artificial de 20 centímetros de espesor sobre el sustrato rocoso.

Además de la adecuación del pavimento y la necesaria mejora de la red de drenaje –mediante la apertura de cunetas y la instalación de tuberías–, la obra se centrará también en el control de accesos y en el servicio a los usuarios de la senda. A este respecto, el pliego recoge la instalación de barreras elevables que impedirán el paso de vehículos a motor, garantizando la seguridad. Asimismo, se dotará al recorrido de aparcabicicletas de madera y de un sistema de señalización direccional e informativa diseñado específicamente para no romper la armonía visual del entorno.

PSTD

Cabe recordar que este proyecto se enmarca en el Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) denominado ‘Centro Histórico de Ferrol e Patrimonio Militar da Costa Ártabra’, que el organismo provincial impulsa con los fondos europeos NextGeneration –a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central–. Por ello, el proyecto justifica de manera exhaustiva el cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo” al medio ambiente –conocido como principio DNSH, por sus siglas en inglés–. En este sentido, el documento acredita de forma rigurosa que ninguna de las fases de construcción, desde el movimiento de tierras hasta la gestión de los residuos, alterará negativamente los ecosistemas locales.

Criterios arqueológicos

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, hace hincapié en que las antiguas baterías de Campelo Alto y Campelo Baixo, cuya construcción se remonta a 1914, forman parte del legado histórico de la costa gallega. Sobre la intervención proyectada, remarca que “supón un paso importante na nosa estratexia de transformar o rico patrimonio militar da Costa Ártabra nun motor de desenvolvemento turístico sostible”.

El organismo provincial gestiona también, de forma paralela a esta licitación, un contrato menor destinado a la redacción de un proyecto de intervención y al control arqueológico de las actuaciones en estas defensas militares. El objetivo es que los trabajos de limpieza de la maleza se realicen “baixo criterios arqueolóxicos estritos para identificar e protexer calquera resto histórico significativo que poida saír á luz durante a posta en valor deste enclave de Valdoviño”, expone la Diputación.