Nueva ruta por el sendero equipado de As Ferrerías, en Valdoviño

Imagen de archivo de una de las salidas por el sendero equipado de As Ferrerías Concello

Valdoviño organiza el próximo sábado 21 de marzo una nueva salida por el sendero equipado de As Ferrerías, el primero de estas características del municipio y uno de los pocos de Galicia.

El número de plazas asciende a 20 y los empadronados en la localidad tendrán preferencia en anotarse. Los interesados en realizar esta ruta, de unos diez kilómetros en total y una duración de cuatro horas (dificultad media-alta), pueden ponerse en contacto a través del número de teléfono 648 877 780.

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Para ello, el Consistorio explica que deberán enviar un mensaje por WhatsApp comunicando sus datos personales.