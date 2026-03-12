Fallece un hombre en Valdoviño al caerle encima el árbol que estaba cortando

Nada pudo hacerse por el varón que se econtraba muerto a la llegada de los sanitarios Emilio Cortizas

Un hombre falleció este jueves en el concello de Valdoviño tras caerle encima un árbol que estaba cortando.

Tal y como informó la Axencia Galega de Emerxencias, el suceso trascendió en torno a las 12.20 horas de este jueves, cuando un particular alertó de los hechos sucedidos e indicó que el individuo afectado era un varón que había sufrido un accidente durante unas tareas de tala de ejemplares arbóreos en la zona de O Cameleiro. El fallecido, como especificó posteriormente el GES de Mugardos, se encontraba acompañado de su mujer en el momento del incidente, que fue quien retiró el ejemplar caído.

Una vez recibido el aviso en la central se movilizó de forma inmediata al personal de emergencias.

De este modo, acudieron a la localización, que fue calificada como de “difícil acceso”, miembros de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Mugardos y efectivos de la Policía Local, pero una vez llegados al punto donde se estaba realizando la tala solo pudieron confirmar la muerte del hombre, como consecuencia de haberle caído encima el árbol que estaba cortando.