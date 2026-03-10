La Xunta descarta, por el momento, construir un instituto en la localidad de Valdoviño

El diputado nacionalista Mon Fernández Cedida

El diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Mon Fernández reclamó al gobierno gallego que concretase su postura sobre la construcción de un centro de educación Secundaria en Valdoviño, incidiendo en que el inmueble cuenta con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, así como con el respaldo de la comunidad educativa.

Fernández incidió en que el Consistorio ya tiene disponible un terreno –de propiedad municipal– junto al CPI Atios, cumpliendo de esta manera con una de las exigencias que la Xunta suele poner sobre la mesa en este tipo de proyectos. “Agora a pregunta é clara: que vai facer? Porque Valdoviño precisa servizos públicos básicos para reverter o acelerado envellecemento que sofre”, aseveró el nacionalista, añadiendo en este sentido que “hoxe, un 32% da poboación ten máis de 65 anos, unha porcentaxe superior á media galega. Estamos ante un concello que envellece por riba do resto do país”.

No obstante, el secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Manuel Vila, aseguró durante su intervención en la Comisión 3ª del Parlamento de Galicia que “as necesidades educativas de Valdoviño, a día de hoxe, están cubertas”, comprometiéndose, sin embargo, a realizar “unha avaliación continua das novas demandas que poidan xurdir no futuro”.