El Bono Consolida de la Xunta dejó el pasado año en Ferrolterra más de 42.000 euros

Un momento de la visita a la cooperativa Xunta

La línea de ayudas del Bono Consolida Economía Social del ejecutivo autonómico, cuyo plazo de solicitud culmina el 10 de abril, dejó en la pasada convocatoria una inversión de más de 42.000 euros en Ferrolterra. Así lo indicó la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, en una visita a la Coopetativa de Lago-Valdoviño, beneficiaria en el pasado de estas subvenciones. La representante del gobierno gallego, que estuvo acompañada por la directora xeral de Traballo Autonómico e Economía Social, Marta Mariño, y por el regidor, Alberto González, recorrió las instalaciones guiada por la gerente, Concepción Martínez.

Allí pudo comprobar las mejoras realizadas con cargo a estas aportaciones. En concreto, la cooperativa contó con cerca de 20.000 euros, cantidad que se destinó a la renovación de equipamiento de frío comercial, sustituyendo el antiguo por cuatro congeladores y un fabricador de hielo de alta eficiencia energética y bajo impacto ambiental.

Este cambio se tradujo es una disminución de las incidencias relacionadas con las fluctuaciones de la temperatura y de las averías, reduciéndose además el consumo eléctrico –con un ahorro de entre el 30% y el 40%–.

Aneiros recordó que este programa no solamente se dirige a sociedades cooperativas, sino que también se pueden beneficiar del mismo sociedades laborales, empresas de inserción y centros especiales de empleo, con una aportación máxima de hasta 30.000 euros.

El presupuesto de la actual convocatoria asciende a 2,7 millones de euros, pudiendo sufragar con estas cuantías equipamientos informáticos; elementos de transporte; mejoras de la eficiencia energética; márketing, comunicación o relanzamientos comerciales; reformas del centro de trabajo y formación para socios del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), entre otros gastos ejecutados entre el pasado 1 de noviembre y el próximo 30 de octubre.