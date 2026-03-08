Valdoviño reconoce a María Jesús García Funcasta por el 8-M

La homenajeada, con el alcalde e otros miembros del gobierno local e con el grupo de teatro do Centro cultural Rosalñia Cedida

El Ayuntamiento de Valdoviño celebró este sábado el acto central de su programación con motivo del Día Internacional de la Mujer, una cita que sirvió para reconocer públicamente la trayectoria de María Jesús García Funcasta, conocida como Chus, por su implicación durante décadas en el movimiento asociativo del municipio.

El evento tuvo lugar ante un auditorio lleno y estuvo presidido por el alcalde, Alberto González, que fue el encargado de entregar el galardón 8-M a la homenajeada antes del estreno teatral del Grupo del Centro Cultural Rosalía. La concejala de Igualdad, Tamara Sabín, abrió el acto con una breve semblanza en la que destacó la capacidad y dedicación de García Funcasta, recordando que fue la primera mujer en formar parte de la junta directiva de la Asociación Vecinal de Lago. Durante su intervención, Sabín también puso en valor su implicación en distintas iniciativas que contribuyeron a mejorar la vida en la parroquia, entre ellas la creación de infraestructuras y espacios para la comunidad como el local social o la pista polideportiva.

Por su parte, el regidor municipal subrayó el “traballo calado, pero serio e constante” desarrollado por la homenajeada a lo largo de los años, así como su empeño por impulsar pequeñas acciones cotidianas destinadas a mejorar las oportunidades y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Lago, lo que la convierte, afirmó, en “un exemplo para toda a sociedade”.

Tras recibir el reconocimiento —una pieza de artesanía creada para la ocasión por Mai Cerámica—, García Funcasta se mostró “moi honrada” por la distinción. En su intervención agradeció el “apoio e respecto" de sus compañeros durante los veinte años en los que formó parte de la directiva de la asociación vecinal.