Valdoviño

El alumnado del CPI Atios de Valdoviño se forma en la identificación de micromachismos en el deporte

Se desarrolló un taller denominado 'Fuera de juego'

Redacción
06/03/2026 19:47
Taller sobre micromachismos en el deporte, en Valdoviño
Las aulas del CPI Atios de Valdoviño acogieron en la mañana del viernes el taller ‘Fuera del juego’ sobre micromachismos en el deporte.

La educadora social Iria García y la alumna en prácticas del ciclo superior de Promoción da Igualdade de Xénero en el IES Leixa, Sonia Fernández, fueron las encargadas de impartir el taller, que con la colaboración del centro educativo, estuvo dirigido al alumnado de cuarto curso de la ESO.

Un momento de la jornada en San Sadurniño

El Día Internacional de la Mujer marca el fin de semana en los municipios

A través de esta actividad formativa se ofrecieron a los participantes las claves para lograr identificar los micromachismos y algunas herramientas para combatirlos aplicando la perspectiva de género en el ámbito deportivo.

