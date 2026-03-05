Valdoviño culmina la mejora del firme en dos caminos de de las parroquias de Sequeiro y Loira

Estado de los trabajos, una vez culminados Concello

El Consistorio de Valdoviño informó de que en las últimas jornadas culminaron los trabajos de mejora en el camino de A Bedoxa, en Sequeiro, así como en el vial que conecta los lugares de Donelle y A Furada, en la parroquia de Loira.

La empresa adjudicataria de las actuaciones “aproveitaba a tregua dada pola choiva na última semana”, explican desde el gobierno que dirige Alberto González, “e apuraba as tarefas de acondicionamento dos viais”.

Cabe señalar que en ambos casos los caminos dan servicio a parcelas agrícolas y ganaderas, por lo que el Concello dispuso de unos 70.000 euros procedentes del Plan Camiña Rural 2025-2026 de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) para sufragar esta actuación.