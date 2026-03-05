Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

Valdoviño culmina la mejora del firme en dos caminos de de las parroquias de Sequeiro y Loira

Los trabajos se sufragaron con cargo a fondos de Agader

Redacción
05/03/2026 18:42
Estado de los trabajos, una vez culminados
Estado de los trabajos, una vez culminados
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Consistorio de Valdoviño informó de que en las últimas jornadas culminaron los trabajos de mejora en el camino de A Bedoxa, en Sequeiro, así como en el vial que conecta los lugares de Donelle y A Furada, en la parroquia de Loira.

La empresa adjudicataria de las actuaciones “aproveitaba a tregua dada pola choiva na última semana”, explican desde el gobierno que dirige Alberto González, “e apuraba as tarefas de acondicionamento dos viais”.

Valdoviño acometerá mejoras en el firme de dos caminos de Sequeiro y Loira por 69.473 euros

Más información

Cabe señalar que en ambos casos los caminos dan servicio a parcelas agrícolas y ganaderas, por lo que el Concello dispuso de unos 70.000 euros procedentes del Plan Camiña Rural 2025-2026 de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) para sufragar esta actuación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Estado de los trabajos, una vez culminados

Valdoviño culmina la mejora del firme en dos caminos de de las parroquias de Sequeiro y Loira
Redacción
Encuentro de los socialistas en Valdoviño

Valdoviño reclama una reunión con la Xunta sobre la construcción del instituto
Redacción
Charla de Seitura 22 en imagen de archivo

El GDR Seitura 22 explicará esta tarde los pormenores de la nueva convocatoria Leader en Valdoviño
Redacción
Un momento de la visita

Valdoviño acoge un curso para empoderar a las mujeres en la búsqueda de trabajo
Redacción